У Києві на Борщагівській автомобіль в'їхав у стовп і загорівся

Фото: місце події (facebook.com/kamelchuk)

Автомобіль марки BMW врізався в стовп, після чого сталася пожежа

У Києві у вівторок ввечері, 29 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загорівся автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Як повідомляється, подія сталася на виїзді з вулиці Борщагівській на Повітрофлотський проспект. Автомобіль марки BMW врізався в стовп, після чого сталася пожежа.

На місці події працюють співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Деталі події встановлюються.

На виїзді з Борщагівської на Повітрофлотський сталося #ДТП: автівка #BMW опинилася у стовпі кам'яному і почала палати. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС. Деталі встановлюються. Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 29 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, у Київській області неповнолітній водій загинув в аварії, а троє його друзів, які перебували в салоні, отримали поранення різного ступеня тяжкості. 14-річний підліток позичив автомобіль у своїх батьків.

Крім того, 28 жовтня в Івано-Франківській області легковий автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом, в результаті загинув один чоловік, а троє - травмовані.

Також 27 жовтня на Закарпатті автомобіль збив пішоходів і перекинувся. В результаті аварії постраждали три людини, серед яких дитина.