В Киеве в ближайший час ожидается град

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики объявили штормовое предупреждение

В Киеве в ближайший час ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков, в ближайший час в Киеве и Киевской области ожидаются град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток, 3 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 3 мая, синоптики объявили штормовое предупреждение. В столице прогнозировали грозу и шквалы ветра. Синоптики также дали жителям Киева рекомендации относительно поведения в непогоду.

Также РБК-Украина писало, что синоптики дали прогноз погоды на следующую неделю. В понедельник в Гидрометцентре прогнозируют ливни с грозой, а местами град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Дождливая погода сохранится до выходных.

Добавим, что сегодня в Украине ожидалась дождливая погода во всех областях. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +24 градусов. В северных и центральных областях прогнозировали грозовые дожди днем и ночью. На западе также ожидались проливные дожди с грозами.