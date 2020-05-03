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У Києві у найближчу годину очікується град

Новини » Суспільство     03.05.2020 - 17:05
У Києві у найближчу годину очікується град
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптики оголосили штормове попередження

У Києві в найближчу годину очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними синоптиків, у найближчу годину у Києві та Київській області очікуються град та шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. Негода утримається до кінця доби, 3 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 3 травня, синоптики оголосили штормове попередження. У столиці прогнозували грозу та шквали вітру. Синоптики також дали жителям Києва рекомендації щодо поведінки в негоду.

Також РБК-Україна писало, що синоптики дали прогноз погоди на наступний тиждень. У понеділок в Гідрометцентрі прогнозують зливи з грозою, а місцями град та шквали вітру до 20 метрів на секунду. Дощова погода утримається до вихідних.

Додамо, що сьогодні в Україні очікувалася дощова погода в усіх областях. Температура повітря коливатиметься від +19 до +24 градусів. У північних та центральних областях прогнозували грозові дощі вдень та вночі. На заході також очікувалися проливні дощі з грозами.

Сьогодні в Україні очікуються грози: оголошено штормове попередження У Києві оголошено штормове попередження
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