До +23 и отсутствие дождей только в Крыму: погода в Украине на сегодня

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня во всех областях ожидается дождливая погода

Погода в Украине в воскресенье, 3 мая, будет дождливая почти на всей территории страны, ожидается до +23 тепла. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе страны температура воздуха будет от +14 до +19 тепла, а ночью может опуститься до +6 градусов. Также в регионе целый день будут проливные дожди с грозами, которые ночью также возможны, но с меньшей вероятностью.

Север и центр Украины также накроют дожди с грозами, которые ожидаются днем и ночью. Однако в Сумской и Полтавской области ночью будет без осадков. При этом в регионе температура будет выше - от +19 до +24 градусов тепла, а ночью в районе +10 градусов.

В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +15 до +23 днем, а ночью столбики термометров не покажут ниже +9 градусов. Прохладнее всего будет в Одесской области. Лишь в Крыму ожидается солнечная погода днем.

Ветер по всей Украине будет от 5 до 10 метров за секунду.

Погода в Украине на 3 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз погоды в Киеве и области

В Киеве сегодня облачно и высокая вероятность дождя и грозы в дневное и ночное время суток. Днем в области будет от +18 до +23 тепла, а ночью температура покажет в среднем +10 градусов.

Погода в Киеве и области на 3 мая (meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют резкое повышение температуры в мае, жару и ливни. Большая часть месяца будет сухой и жаркой, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Также РБК-Украина писало, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).