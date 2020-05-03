Сегодня в Украине ожидаются грозы: объявлено штормовое предупреждение

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Ожидается гроза и сильные порывы ветра

Погода в Украине днем 3 мая ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, днем в Украине ожидаются грозы, объявлен I уровень опасности (желтый). Также в южный, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ровенской областях зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее РБК-Украина писало, что 3 мая в Киеве объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, днем ожидаются грозы и сильный ветер. Киевлян призвали оставаться дома.

Отметим, сегодня почти на всей территории Украины синоптики прогнозировали дождливую погоду. Ожидалось, что температура воздуха будет достигать +23 градусов.

Напомним, в мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений. В первой половине месяца вероятны заморозки, лето наступает во второй половине мая.