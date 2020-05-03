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В Киеве объявили штормовое предупреждение

Новости » Общество     03.05.2020 - 10:56
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Ожидается гроза и сильные порывы ветра

В Киеве сегодня, 3 мая, днем ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным синоптиков, днем в столице ожидается гроза, объявлен І уровень опасности (желтый). При сильных порывах ветров специалисты призывают соблюдать следующие рекомендации:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, вчера в Киеве так же было объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигали 15-20 м/с, также была гроза.

Отметим, сегодня в Украине синоптики прогнозируют дождливую погоду почти на всей территории страны. При этом температура воздуха будет достигать +23 градусов тепла.

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