В Киеве автомобиль сбил пешехода насмерть

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте

В Голосеевском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Сообщается, что пешеход переходил дорогу, предварительно в неустановленном для перехода месте.

"В результате удара мужчину буквально разорвало на куски. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего. Личность погибшего и обстоятельства ДТП выясняют следователи", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 24 октября на автодороге Киев-Варшава произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами были госпитализированы в травматологическое отделение.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области столкнулись два автомобиля. От полученных травм на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе произошло ДТП. Автомобиль Mazda двигался в сторону 7-го километра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4 и Toyota Previa. В результате пострадали водители Mazda и Toyota Corolla, обоих пострадавших госпитализировали.