ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Винницкой области столкнулись два автомобиля, есть жертвы

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 21:40
В Винницкой области столкнулись два автомобиля, есть жертвы
Фото: место ДТП (vn.npu.gov.ua)

Авария произошла около 11:25 близ села Писаревка Ямпольского района

Сегодня, 23 октября в Ямпольском районе Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, авария произошла около 11:25 близ села Писаревка Ямпольского района.

Предварительно установлено, 52-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, местный житель, выполняя маневр обгона, не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с Audi А6. За рулем иномарки находился 70-летний житель одного из сел района.

Фото: место ДТП (vn.npu.gov.ua)

От полученных травм на месте происшествия погибли водители обоих транспортных средств и 27-летний пассажир ВАЗа.

Следствием было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним,ранее сообщалось, что в Николаевской области в аварии погиб человек и семеро пострадали. Пассажир одного из автомобилей погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Также РБК-Украина писало, что столичным автомобилистам рекомендуют быть осторожными на дорогах из-за туманов. Специалисты порекомендовали придерживаться пяти советов.

В Полтавской области поезд насмерть сбил человека В Ровенской области столкнулись две фуры, есть погибший
Новости Украины Винницкая областьДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь