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У Києві автомобіль збив пішохода на смерть

Новини » Надзвичайні події    24.10.2019 - 09:39
У Києві автомобіль збив пішохода на смерть
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці

У Голосіївському районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), автомобіль BMW збив на смерть пішохода. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Повідомляється, що пішохід переходив дорогу, попередньо в невстановленому для переходу місці.

"В результаті удару чоловіка буквально розірвало на шматки. Лікарі "швидкої" лише констатували смерть потерпілого. Особа загиблого та обставини ДТП з'ясовують слідчі", - йдеться в повідомленні.

У Києві автомобіль збив пішохода на смерть

Нагадаємо, вночі 24 жовтня на автодорозі Київ-Варшава сталася аварія за участю пасажирського автобуса і вантажного автомобіля. Троє пасажирів автобуса з забійними ранами були госпіталізовані в травматологічне відділення.

Раніше повідомлялося, що у Вінницькій області зіткнулися два автомобілі. Від отриманих травм на місці пригоди загинули водії обох транспортних засобів.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі сталося ДТП. Автомобіль Mazda рухався в бік 7-го кілометра і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota RAV4 і Toyota Previa. В результаті постраждали водії Mazda і Toyota Corolla, обох постраждалих госпіталізували.

У Рівненській області пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою, є загиблий У Вінницькій області зіткнулися два автомобілі, є жертви
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