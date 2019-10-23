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В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.10.2019 - 12:09
В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Водителей двух автомобилей доставили в больницу

В Одессе на Ивановском путепроводе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием шести легковых автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что по предварительной информации, автомобиль Mazda двигался в сторону 7-го километра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota RAV4 и Toyota Previa.

После этого Mazda столкнулась с Toyota Corolla, которую от удара отбросило на BMW 525, который двигался позади. Последний, в свою очередь, отбросило на Mitsubishi Eclipse.

В результате пострадали водители Mazda и Toyota Corolla, обоих пострадавших госпитализировали.

В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

В Одессе столкнулись шесть автомобилей, есть пострадавшие

Фото: в Одессе столкнулись шесть автомобилей (grad.ua)

Напомним, в среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве заблокировано движение трамваев из-за дорожно-транспортного происшествия.

Также РБК-Украина сообщало, что один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП в Николаевской области.

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