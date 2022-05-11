В Киеве авто на большой скорости врезалось в защитные блоки: два человека погибли на месте

В Киеве в среду, 11 мая, произошло смертельное ДТП. Машина на большой скорости влетела в защитные блоки посреди дороги. Удар был такой силы, что водитель и пассажир погибли сразу же на месте аварии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Инцидент произошел на Троещине на улице Радунская. Автомобиль ехал на скорости более 100 км/ч. После столкновения с защитными блоками, которые установили после полномасштабного вторжения РФ, машину сплющило.

Водителей призывают придерживаться скоростного режима в городе, тем более, что в Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах.

Напомним, в Ровенской области произошло смертельное ДТП с участием бензовоза, микроавтобуса и пассажирского автобуса, в котором погибли 26 человек.

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