В Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах, - глава МВД
В Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах. Возобновит работу система штрафных санкций за данные нарушение ПДД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.
"К сожалению, дорожно-транспортные происшествия все еще имеют место на украинских дорогах, поэтому бесспорно возвращается фиксация превышения скорости на дорогах", - заявил Монастырский.
Он также отметил, что в данное время проводится работа над расширением количества правонарушений, которые будут фиксироваться камерами, включая проезд по полосе общественного транспорта, и проезд на красный свет.
"Но это в перспективе. Сейчас мы возвращаем фиксацию нарушения скорости. Поэтому призываю всех соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на определенных участках дороги. Штрафные санкции за соответствующие правонарушения возвращаются", - добавил глава МВД.
Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.
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