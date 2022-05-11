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В Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах, - глава МВД

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 00:57
В Украине возвращается фиксация превышения скорости на дорогах, - глава МВД Фото: в Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах (t.me/patrolpolicezp)
Автор: Роман Мирончук

В Украине возвращают фиксацию превышения скорости на дорогах. Возобновит работу система штрафных санкций за данные нарушение ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"К сожалению, дорожно-транспортные происшествия все еще имеют место на украинских дорогах, поэтому бесспорно возвращается фиксация превышения скорости на дорогах", - заявил Монастырский.

Он также отметил, что в данное время проводится работа над расширением количества правонарушений, которые будут фиксироваться камерами, включая проезд по полосе общественного транспорта, и проезд на красный свет.

"Но это в перспективе. Сейчас мы возвращаем фиксацию нарушения скорости. Поэтому призываю всех соблюдать скоростной режим, который предусмотрен на определенных участках дороги. Штрафные санкции за соответствующие правонарушения возвращаются", - добавил глава МВД.

Напомним, до начала полномасштабной войны полиция запустила Фантомы для скрытой фиксации нарушений ПДД.

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