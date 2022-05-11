RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві авто на великій швидкості врізалося в захисні блоки: двоє людей загинули на місці

У Києві авто на величезній швидкості влетіло в захисні блоки. Водій і пасажир померли на місці
Автор: Роман Мирончук

У Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла в захисні блоки посеред дороги. Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Інцидент стався на Троєщині на вулиці Радунська. Автомобіль їхав на швидкості понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму в місті, тим більше, що в Україні повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса і пасажирського автобуса, в якій загинули 26 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДТП