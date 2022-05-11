У Києві авто на великій швидкості врізалося в захисні блоки: двоє людей загинули на місці

У Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла в захисні блоки посеред дороги. Удар був такої сили, що водій і пасажир загинули відразу ж на місці аварії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Інцидент стався на Троєщині на вулиці Радунська. Автомобіль їхав на швидкості понад 100 км/год. Після зіткнення із захисними блоками, які встановили після повномасштабного вторгнення РФ, машину сплющило.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму в місті, тим більше, що в Україні повертається фіксація перевищення швидкості на дорогах.

Нагадаємо, у Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю бензовоза, мікроавтобуса і пасажирського автобуса, в якій загинули 26 осіб.

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