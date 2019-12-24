В Киеве арестовали имущество бизнесмена на 2,7 млрд гривен за неуплату налогов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на более 58 миллионов гривен

В Киеве суд арестовал имущество бизнесмена на сумму 2,7 миллиарда гривен из-за уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Как сообщается, бизнесмен подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 58 млн гривен при продаже по заниженной цене элитной недвижимости в центре Киева на улице Крещатик.

"Во время следствия руководителю указанного предприятия сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложен арест на корпоративные права последнего на предприятия, уставный капитал которых оценено на сумму 2,7 млрд гривен, а также на его личное частное имущество на сумму 5,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

Дело фигуранта передадут в суд для рассмотрения по существу. Прокурором заявлен гражданский иск о возмещении государству убытков в результате неуплаты налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила схему неуплаты налогов, на которой бюджет ежемесячно терял 10 млн гривен. Аграрная компания проводила фиктивные финансовые операции.

Напомним, в октябре Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов представителями футбольного клуба "Динамо Киев".