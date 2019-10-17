ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГПУ завела дело на киевское "Динамо" за неуплату налогов

Новости » Политика    17.10.2019 - 18:39
ГПУ завела дело на киевское "Динамо" за неуплату налогов
Фото: президент "Динамо" Игорь Суркис (РБК-Украина)

По данным ГПУ, "Динамо" финансируется за счет офшорной компании

Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов представителями футбольного клуба "Динамо" (Киев). Об этом пишет dt.ua со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований.

Сообщается, что в реестре зарегистрировано уголовное производство от 17 сентября. По данным следствия, должностные лица "Динамо" обеспечили уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предполагается, что деятельность футбольного клуба финансировалась путем реализации схемы с использованием банковских счетов офшорной компании.

Также сообщается, что представителям клуба инкриминируют ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет или запрет заниматься определенной деятельностью до 3 лет с конфискацией имущества.

ГПУ завела дело на киевское &quot;Динамо&quot; за неуплату налогов

Фото: выписка из ЕРДР (dt.ua)

Напомним, прошлой осенью сообщалось, что УЕФА могла наказать Федерацию футбола Украины из-за неуплаты налогов "Динамо".

Отметим, журналисты уличили "Динамо" в неуплате налогов еще в 2016 году. Тогда же сообщалось, что клуб платит футболистам официальную зарплату на уровне всего 18-20 тыс. гривен и искусственно занижает сумы налоговых отчислений.

В ГПУ создали департамент по расследованию пыток
Новости Украины ДинамоГПУНалоги
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь