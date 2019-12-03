СБУ разоблачила схему неуплаты налогов, на которой бюджет ежемесячно терял 10 млн гривен

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Аграрная компания проводила фиктивные финансовые операции

Служба безопасности Украины в Николаевской области разоблачила аграрную фирму на схеме уклонения от уплаты налогов, от которой государственный бюджет ежемесячно терял до 10 миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в течение 2018-2019 годов фирма фиктивно проводила часть финансовых операций, из-за чего у предприятия это безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из бюджета.

"Среднемесячный теневой объем нелегальных финансовых операций составлял более 50 миллионов гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял до 10 миллионов гривен ежемесячно", - говорится в сообщении.

Во время обысков силовики изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами уклонения от уплаты налогов. Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее СБУ блокировала контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тысяч долларов. Силовики начали уголовное производство.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачили директора одного из отделов Госгеокадастра в Запорожской области на масштабных злоупотреблениях с земельными участками лесного фонда. Из-за действий чиновника у государства было отчуждено гектары земли в заповедной зоне. Сумма ущерба оценивается почти в миллион гривен.