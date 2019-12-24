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У Києві заарештували майно бізнесмена на 2,7 млрд гривень за несплату податків

Новини » Надзвичайні події     24.12.2019 - 19:20
У Києві заарештували майно бізнесмена на 2,7 млрд гривень за несплату податків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бізнесмен підозрюється в ухиленні від сплати податків на понад 58 мільйонів гривень

У Києві суд заарештував майно бізнесмена на суму 2,7 мільярда гривень через ухилення від сплати податків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної прокуратури.

Як повідомляється, бізнесмен підозрюється в ухиленні від сплати податків на суму понад 58 млн гривень при продажу за заниженою ціною елітної нерухомості в центрі Києва на вулиці Хрещатик.

"Під час слідства керівнику зазначеного підприємства повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків накладено арешт на корпоративні права останнього на підприємства, статутний капітал яких оцінено на суму 2,7 млрд гривень, а також на його особисте приватне майно на суму 5,2 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Справу фігуранта передадуть до суду для розгляду по суті. Прокурором заявлено цивільний позов про відшкодування державі збитків в результаті несплати податків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила схему несплати податків, на якій бюджет щомісяця втрачав 10 млн гривень. Аграрна компанія проводила фіктивні фінансові операції.

Нагадаємо, в жовтні Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом ухилення від сплати податків представниками футбольного клубу "Динамо Київ".

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