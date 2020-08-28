В Киеве антирекорд по числу умерших от коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Киеве за минувшие сутки умерли 9 человек от коронавируса. Это новый антирекорд по числу умерших за сутки.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Он отметил, что за прошедшие сутки заразился еще 251 человек.

"За весь период пандемии у нас наибольшее число летальных случаев - умерли 9 человек. Всего коронавирус унес жизни 187 киевлян", - сообщил Кличко.

По состоянию на 28 августа в Киеве уже 12 719 случаев COVID-19.

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, заразились 2438 человек.

Как сообщало РБК-Украина, адаптивный карантин в Украине был продлен до 31 октября 2020 года.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что отмена карантина приведет к катастрофе.

Однако, Кабинет министров Украины не будет рассматривать введение жестких ограничительных мер в случае второй волны COVID-19.