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В Києві антирекорд по кількості померлих від коронавірусу, - Кличко

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 12:27
В Києві антирекорд по кількості померлих від коронавірусу, - Кличко
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

За минулу добу заразилась ще 251 людина

В Києві за минулу добу померли 9 людей від коронавірусу. Це новий антирекорд за кількістю померлих за добу.

Про це заявив на брифінгу мер міста Віталій Кличко.

Він зазначив, що за минулу добу заразилась ще 251 людина.

"За весь період пандемії у нас найбільша кількість летальних випадків - померли 9 людей. Всього коронавірус забрав життя 187 киян", - повідомив Кличко.

В Києві антирекорд по кількості померлих від коронавірусу, - Кличко

Станом на 28 серпня в Києві вже 12 719 випадків COVID-19.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, заразилися 2438 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, адаптивний карантин в Україні було продовжено до 31 жовтня 2020 року.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що скасування карантину призведе до катастрофи.

Однак, Кабінет міністрів України не розглядатиме введення жорстких обмежувальних заходів в разі другої хвилі COVID-19.

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