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На Волыни зафиксировали первое нарушение на выборах

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 09:06
На Волыни зафиксировали первое нарушение на выборах
Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)

На выборах 2019 наблюдателя от ОПОРЫ не пустили на участок

В день выборов 2019 на один из избирательных участков в Волынской области не допустили наблюдателя гражданской сети ОПОРА. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Сообщается, что наблюдателя не пустили на участок № 070091 в селе Новостав Гороховского района. Он прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании комиссии, однако ее глава отметил, что всех запустят после 08:00. На место инцидента вызвали полицию.

Напомним, сегодня стартовали седьмые выборы президента Украины. Избирательные участки открылись в 08:00, украинцы будут голосовать в 199 избирательных округах на почти 30 тыс. участков.

Накануне первый замминистра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что в так называемый "день тишины" накануне выборов поступило 159 заявлений о нарушениях. Большая часть из них связана с незаконной агитацией, 8 - с подкупом избирателей. Он также добавил, что Национальная полиция взяла под охрану 29 866 комиссий. Для безопасности и порядка непосредственно на избирательных участках находятся более 39 тысяч полицейских, а в окружных избирательных комиссиях - 518 правоохранителей.

 

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