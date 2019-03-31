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В Украине открылись избирательные участки

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 08:01
В Украине открылись избирательные участки
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Избирательные участки будут работать до 20:00

В день выборов президента Украины, 31 марта 2019, избирательные участки для голосования открылись в 8 утра. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, избиратели могут проголосовать до 20:00.

Первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, была Австралия. В частности, на заграничном избирательном участке в Австралии выборы начались в 23:00 по киевскому времени в субботу, 30 марта.

А завершать голосование на выборах президента будет участок в Сан-Франциско в 6:00 утра по Киеву 1 апреля.

Напомним, ранее в МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок на выборах 2019. Так, наибольший расположен в Молдове, а наименьший - при воинской части в Косово.

Отметим, что перед выборами 2019 на заграничные избирательные участки передали почти полмиллиона бюллетеней.

Как писало РБК-Украина, в МИД разъяснили, кто не сможет проголосовать на выборах президента Украина за границей. Избиратель сможет проголосовать на заграничном избирательном участке, если он включен в списки и лично прибудет на УИК в день голосования. Но не проголосуют граждане, которые не возьмут с собой загранпаспорт.

В МИД объяснили, кто не сможет проголосовать за границей В МИД назвали наибольший и наименьший заграничный избирательный участок
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