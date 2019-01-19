У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Опадів у столиці 19 січня не очікується

На дорогах Києва сьогодні, 19 січня, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначають синоптики, опадів сьогодні у столиці не очікується.

"Загалом сьогодні буде хмарна погода із проясненнями, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень від -1 до -3".

Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, на вихідних 19 і 20 січня на більшій частині України очікується істотне похолодання.

Зазначимо, у КП "Плесо" повідомили, що у Києві якість води на всіх локаціях, облаштованих для святування Водохреща, відповідає нормам.

Зазначимо, що цьогоріч для святкування Водохреща у Києві облаштувало 12 локацій. На кожній із них 19 січня з 07:00 до 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

Дніпровський район:

пляж "Дитячий" (біля каплички у Гідропарку);

пляж "Венеція" (острів Долобецький);

пляж "Передмістна Слобідка" (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

пляж "Тельбін" (проспект Павла Тичини);

пляж "Райдужний" (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);

пляж "Центральний" (Труханів острів).

Оболонський район:

пляж "Вербний" (оз. Вербне, вул. Приозерна);

місце масового відпочинку Наталка (затока Оболонь, вул. Прирічна);

Наталка 2 (вул. Оболонська Набережна);

пляж "Пуща-Водиця" (ставок Горащиха, 7 лінія).

озеро Йорданське (просп. Степана Бандери)

Деснянський район:

зона відпочинку "Троєщина" (вул. Оноре де Бальзака).

Окрім того, у Києві на Водохреща 19 січня буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк".