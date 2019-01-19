У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Опадів у столиці 19 січня не очікується
На дорогах Києва сьогодні, 19 січня, місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначають синоптики, опадів сьогодні у столиці не очікується.
"Загалом сьогодні буде хмарна погода із проясненнями, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень від -1 до -3".
Нагадаємо, згідно із прогнозом синоптиків, на вихідних 19 і 20 січня на більшій частині України очікується істотне похолодання.
Зазначимо, у КП "Плесо" повідомили, що у Києві якість води на всіх локаціях, облаштованих для святування Водохреща, відповідає нормам.
Зазначимо, що цьогоріч для святкування Водохреща у Києві облаштувало 12 локацій. На кожній із них 19 січня з 07:00 до 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.
Дніпровський район:
Оболонський район:
Деснянський район:
Окрім того, у Києві на Водохреща 19 січня буде відкрито східний вестибюль станції метро "Гідропарк".