"Київпастранс" проводитиме спільні рейди з поліцією в транспорті

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Таке рішення прийняли після бійки між контролером та пасажиром

Комунальне підприємство "Київпастранс" відновлює спільні рейди у громадському транспорті з Національною поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київпастрансу" у Facebook.

Як зазначається, відповідне рішення було прийняте після того, як між пасажиром та контролером стався конфлікт 15 січня. Інцидент стався на зупинці "Завод "Промзв'язок" на маршруті тролейбуса №27.

Коли пара контролерів зайшли у тролейбус та розпочали перевірку проїзних документів, один із пасажирів не зміг підтвердити сплату свого проїзду. Після цього він почав просуватися до виходу на кінцевій, відмовляючись сплатити штраф. Один із контролерів перегородив порушникові вихід, а коли той намагався вискочити – не пустив порушника. Тоді порушник вдарив у обличчя кондуктора-чоловіка та, ухопившись руками за поручні, почав бити ногами в спину.

Жінка-водій вийшла з тролейбусу, попердньо закривши двері транспорту, щоб заблокувати рух порушнику, та викликала наряд поліції.

"КП "Київпастранс" було прийнято рішення про відновлення спільних рейдів із Національною поліцією України. Такі заходи не тільки захистять наших пасажирів і співробітників від агресивних порушників, але і стануть щитом справедливості у вирішенні конфліктних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

Як писав Styler, пасажири маршрутного автобуса в Мелітополі вирішили покарати двох школярів за те, що вони не поступилися місцем і не дозволили їм вийти на потрібній зупинці.