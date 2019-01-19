У Києві 19 і 20 січня буде обмежено рух на Північному мосту

Фото: Північний міст (twitter.com/informator)

Рух транспорту буде обмежено з 09:00 до 20:00

У Києві на вихідних, 19 та 20 січня 2019 року, буде обмежено рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, рух буде обмежено з 09:00 до 20:00 у зв’язку із ремонтом перильного огородження. Рух буде частково обмежено в першій смузі руху у напрямку житлового масиву Троєщина.

Водіїв просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, "Київпастранс" проводитиме спільні рейди у громадському транспорті з Національною поліцією. Відповідне рішення було прийняте після того, як між пасажиром та контролером на маршруті тролейбуса №27 стався конфлікт 15 січня на зупинці "Завод "Промзв'язок".

Також РБК-Україна писало, що на дорогах Києва сьогодні, 19 січня, місцями очікується ожеледиця.

Загалом сьогодні буде хмарна погода із проясненнями, вітер західний, 5-10 м/с, температура вдень від -1 до -3.