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В Киеве 17 ноября ожидается гололедица

Новости » Общество    16.11.2018 - 15:18
В Киеве 17 ноября ожидается гололедица
Иллюстративное фото (УНИАН)

Осадков в Киеве в субботу не предвидится

В Киеве в субботу, 17 ноября, местами ожидается гололедица на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как передает Украинский гидрометцентр, в Киеве завтра, 17 ноября, прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -6 до -4, днем - от 0 до +2.

Прогнозируется, что местами гололедица сохранится на дорогах города также в течение 18-19 ноября.

"В целом в эти дни будет небольшой снег, облачно с прояснениями, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью 4-6 мороза, днем 0-2 тепла", - отметили в КГГА.

Напомним, в Украине завтра, 17 ноября, местами ожидается снег и гололедица на дорогах. Завтра ночью на юге и востоке Украины, а также в Днепропетровской области ожидается небольшой снег, днем в Приазов'й и Крыму небольшой мокрый снег, местами с дождем, на остальной территории страны без осадков. Кроме того, завтра на всей территории Украины, кроме запада, на дорогах ожидается гололедица.

Синоптики предупреждают о снеге и гололедице в Украине Погода на сегодня: в Украине местами снег с дождем, температура до +9
Новости Украины Гидрометцентргололедица
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