У Києві 17 листопада очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Опадів у Києві в суботу не передбачається

У Києві в суботу, 17 листопада, місцями очікується ожеледиця на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як передає Український гідрометцентр, також у Києві завтра, 17 листопада, прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме від -6 до -4, вдень - від 0 до +2.

Прогнозується, що ожеледиця подекуди утримається на дорогах міста також протягом 18-19 листопада.

"Загалом у ці дні буде невеликий сніг, хмарно із проясненнями, вітер північно-західний із переходом на південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-6 морозу, вдень 0-2 тепла", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, в Україні завтра, 17 листопада, місцями очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Завтра вночі на півдні та сході України, а також у Дніпропетровській області очікується невеликий сніг, вдень у Приазов'ї та Криму невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, на решті території країни без опадів. Крім того, завтра на всій території України, крім заходу, на дорогах очікується ожеледиця.