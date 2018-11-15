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Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва

Новини » Суспільство    15.11.2018 - 15:08
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Києва
Ілюстративне фото (УНІАН)

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом

У Києві завтра, 16 листопада 2018 року, очікується ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, завтра у Києві опадів не очікується, на дорогах місцями можлива ожеледиця. У Києві очікується хмарна погода з проясненнями, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі до -6 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сьогодні, 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Додамо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 13 листопада у Києві почалася метеорологічна зима. Середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -3,0 градуси і за прогнозами Укргідрометцентру від’ємні значення температури повітря будуть триматися і далі.

Зазначимо, сьогодні, 15 листопада, на всій території України очікується дощ, місцями з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +7. 

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