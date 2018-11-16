Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю в Україні

Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сніг та ожеледиця в Україні очікується 17 листопада

В Україні завтра, 17 листопда 2018 року, місцями очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра вночі на півдні та сході України, а також у Дніпропетровській області очікується невеликий сніг, вдень у Приазов'ї та Криму невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, на решті території країни без опадів.

Крім того, завтра на всій території України, крім заходу, на дорогах очікується ожеледиця.

"Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині вночі та вранці окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9 градусів морозу, вдень від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, на Закарпатті до 8 градусів тепла; на півдні країни протягом доби від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, в Криму 0-5 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні очікується посилення вітру до 20 м/с.

Додамо, сьогодні, 16 листопада 2018 року, на сході і півдні України очікується сніг з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень від -1 до +9.