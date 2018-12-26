В "Киевавтодоре" рассказали о работе в новогоднюю ночь

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Коммунальщики будут убирать снег в усиленном режиме

В ночь с 31 декабря на 1 января уборка снега в столице будет происходить в усиленном режиме. Об этом сообщил генеральный директор "Киевавтодора" Александр Густелев во время брифинга по преодолению последствий непогоды в столице, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что в новогоднюю ночь коммунальщики будут дежурить в усиленном режиме.

"В новогоднюю ночь и дорожники, и дорожные службы, и соответственно все коммунальные службы будут работать в обычном режиме, но с точки зрения дежурства будет усиленный режим. Будут работать ответственные службы, ситуационный центр и штаб", - сообщил Густелев

По его словам, в новогоднюю ночь в Киеве будут работать механизированные бригады, а также бригады коммунальщиков с ручной уборки снега.

Напомним, в Киеве сегодня, 26 декабря, на дорогах ожидается гололедица. В столице ожидается облачность, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/сек.

РБК-Украина сообщало, что по состоянию на утро 26 декабря в Украине из-за непогоды обесточено почти 500 населенных пунктов в десяти областях.

Кроме того, снегопады заблокировали дороги в четырех областях Украины. Ограничено движение в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областях.