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У "Київавтодорі" розповіли про роботу у новорічну ніч

Новини » Суспільство    26.12.2018 - 11:54
У "Київавтодорі" розповіли про роботу у новорічну ніч
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Комунальники прибиратимуть сніг у посиленому режимі

У ніч з 31 грудня на 1 січня прибирання снігу у столиці відбуватиметься у посиленому режимі. Про це повідомив генеральний директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв під час брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у новорічну ніч комунальники чергуватимуть у посиленому режимі. 

"В новорічну ніч і дорожники, і дорожні служби, і відповідно всі комунальні служби будуть працювати у звичайному режимі, але з точки зору чергування буде посилений режим. Будуть працювати відповідальні служби, ситуаційний центр і штаб", - повідомив Густєлєв

За його словами, в новорічну ніч у Києві  будуть працювати механізовані бригади, а також бригади комунальників з ручного прибирання снігу.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 26 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. В столиці очікується хмарність, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с. 

РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 26 грудня в Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях. 

Крім того, снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Обмежено рух у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях. 

На дорогах Києва очікується ожеледиця У "Київавтодорі" розповіли, як борються зі снігом у столиці
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