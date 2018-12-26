У "Київавтодорі" розповіли про роботу у новорічну ніч

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Комунальники прибиратимуть сніг у посиленому режимі

У ніч з 31 грудня на 1 січня прибирання снігу у столиці відбуватиметься у посиленому режимі. Про це повідомив генеральний директор "Київавтодору" Олександр Густєлєв під час брифінгу щодо подолання наслідків негоди у столиці, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що у новорічну ніч комунальники чергуватимуть у посиленому режимі.

"В новорічну ніч і дорожники, і дорожні служби, і відповідно всі комунальні служби будуть працювати у звичайному режимі, але з точки зору чергування буде посилений режим. Будуть працювати відповідальні служби, ситуаційний центр і штаб", - повідомив Густєлєв

За його словами, в новорічну ніч у Києві будуть працювати механізовані бригади, а також бригади комунальників з ручного прибирання снігу.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 26 грудня, на дорогах очікується ожеледиця. В столиці очікується хмарність, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-18 м/с.

РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 26 грудня в Україні через негоду знеструмлено майже 500 населених пунктів у десяти областях.

Крім того, снігопади заблокували дороги у чотирьох областях України. Обмежено рух у Кіровоградській, Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській областях.