"Київавтодор" попереджає водіїв про погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві 14 листопада очікується зниження температури повітря, посилення вітру, а також сніг

У Києві завтра, 14 листопада 2018 року, очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київатодор" у Facebook.

Як зазначається, за прогнозами синоптиків, завтра у Києві очікується зниження температури повітря, посилення вітру, а також сніг.

"Київавтодор" просить водіїв на період погіршення погодних умов, за можливості, не користуватися власним авто, бути уважними на дорогах та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві та Київській області 14 та 15 листопада, очікується мокрий сніг та ожеледиця.

Зазначимо, сьогодні, 13 листопада 2018 року, на більшій частині території України опадів не очікується, однак на сході очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +13. У столиці України 13 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -4. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Відзначимо, також повідомлялося, що на вихідних, 17 і 18 листопада 2018 року, в Україні місцями очікуються снігопади.