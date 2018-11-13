Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, температура від -1 до +13

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У Києві до +2, опадів не очікується

Погода на сьогодні: 13 листопада 2018 на більшій частині території України опадів не очікується, однак на сході очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +13. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Гідрометцентру при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, у західних областях без опадів, температура повітря вдень від +6 до +13, вночі від +2 до +4. На півночі теж без опадів, вдень від +0 до +3, вночі від -8 ° до -4.

В центральній частині вдень від 0 до +4, вночі від -6 до -4. На сході дощ, місцями з мокрим снігом, вдень від +3 до +6, вночі від -7 до -4. На півдні температура вдень від +2 до +6, вночі від -5 до 0.

У Криму вдень від +11 до +13, вночі від 1 до 4, без опадів.

Фото: прогноз погоди на 13 листопада

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -4. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.