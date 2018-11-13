Синоптики попереджають про мокрий сніг та ожеледицю у Києві та області

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погіршення погодних умов очікується 14 та 15 листопада

У Києві та Київській області 14 та 15 листопада, очікується мокрий сніг так ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, по Київській області та м. Києву, вдень 14 листопада та вночі 15 листопада мокрий сніг (утворення снігового покриву висотою 3-6 см), на дорогах ожеледиця.

Зазначимо, 13 листопада 2018 на більшій частині території України опадів не очікується, однак на сході очікується дощ з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +13.

У столиці України 13 листопада без опадів, вдень від 0 до +2, вночі від -6 до -4. Вітер південно-східний, 7-12 м/сек.

Як писав Styler, в Україні очікується істотне похолодання протягом тижня 12 - 18 листопада. У багатьох областях країни розпочнуться снігопади.

У суботу вночі найхолодніше буде в східних і центральних областях до 5 градусів, а на решті території від -4 до -1 градусів. Вдень температура по країні - від +1 до +4 градусів.

У неділю вночі в східних і центральних областях буде до -5 градусів В денний час - від +1 до +5 градусів.