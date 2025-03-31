До Києва з'їхалися політики з усієї Європи: яка мета візиту
До Києва сьогодні, 31 березня, прибули низка представників європейських країни та Європейського парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховної Ради.
Зазначається, що в Україну прибули спікери та віце-спікери парламентів Бельгії, Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Латвії, Литви, Люксембургу, Норвегії, Польщі, Португалії, Словенії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Швеції, а також представники Європейського парламенту.
"Цей візит - сильний символ підтримки, солідарності та довіри. Вдячний колегам за готовність бути поруч із Україною. Цінуємо кожен жест, кожну зустріч, кожне слово, кожну дію, що наближає перемогу справедливості й тривалого миру. Україна відчуває плече партнерів. І це надихає", - зазначив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
Зеленський розповів про візит делегацій
Пізніше президент Володимир Зеленський показав фото з церемонії вшанування жертв російського терору у Бучі. Там були присутні і представники європейських країн.
"Три роки тому наші воїни звільнили Бучу від російських окупантів. І світ побачив, що таке російська окупація. Вбиті люди на вулицях. Закатовані люди. Могили у дворах звичайних будинків", - написав Зеленський.
Річниця звільнення Бучі
31 березня Україна відзначає річницю звільнення Бучі - міста, яке стало символом російських воєнних злочинів і незламності українського народу. Саме цього дня у 2022 році Сили оборони України завершили операцію зі звільнення міста від російських окупантів.
Після відступу загарбників світ побачив страшні наслідки їхнього перебування: масові поховання, вбиті мирні жителі на вулицях, закатовані люди зі зв’язаними руками. Трагедія Бучі шокувала міжнародну спільноту та стала одним із найважливіших доказів злочинів російської армії в Україні.
Також варто зауважити, що сьогодні у Києві з візитом перебуває особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс. Він також відвідав Бучу, Ірпінь та Бородянку.
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