В Киев съехались политики со всей Европы: какова цель визита

В Киев сегодня, 31 марта, прибыли ряд представителей европейских страны и Европейского парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной Рады.

Отмечается, что в Украину прибыли спикеры и вице-спикеры парламентов Бельгии, Великобритании, Дании, Эстонии, Исландии, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции, а также представители Европейского парламента.

"Этот визит - сильный символ поддержки, солидарности и доверия. Благодарен коллегам за готовность быть рядом с Украиной. Ценим каждый жест, каждую встречу, каждое слово, каждое действие, приближающее победу справедливости и длительного мира. Украина чувствует плечо партнеров. И это вдохновляет", - отметил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Зеленский рассказал о визите делегаций

Позже президент Владимир Зеленский показал фото с церемонии чествования жертв российского террора в Буче. Там присутствовали и представители европейских стран.

"Три года назад наши воины освободили Бучу от российских оккупантов. И мир увидел, что такое российская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов", - написал Зеленский.

Годовщина освобождения Бучи

31 марта Украина отмечает годовщину освобождения Бучи - города, который стал символом российских военных преступлений и несокрушимости украинского народа. Именно в этот день в 2022 году Силы обороны Украины завершили операцию по освобождению города от российских оккупантов.

После отступления захватчиков мир увидел страшные последствия их пребывания: массовые захоронения, убитые мирные жители на улицах, замученные люди со связанными руками. Трагедия Бучи шокировала международное сообщество и стала одним из важнейших доказательств преступлений российской армии в Украине.

Также стоит заметить, что сегодня в Киеве с визитом находится личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс. Он также посетил Бучу, Ирпень и Бородянку.