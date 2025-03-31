Духовний радник Трампа відвідав Бучу та Ірпінь: що його вразило

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс прибув з візитом до України. Він відвідав Бучу та Ірпінь.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів головний рабин України Моше Асман у Facebook.

За його словами, Бернс та його слова досить важливі у формуванні стратегії та політики США. Саме тому йому запропонували відвідати Бучу, Ірпінь, та Бородянку, "щоб він на власні очі побачив наслідки злочинів російської армії" та послухав свідків.

"Побачене глибоко вразило його - він не приховував болю, обурення і щирого співчуття", - написав рабин.

Він зауважив, що Бернс - це людина, "яка має можливість бути почутою там, де приймаються великі рішення".

Фото: Марк Бернс прибув з візитом до України 31 березня (facebook.com/chiefrabbiua)

Хто такий пастор Марк Бернс

Пастор Марк Бернс - американський священнослужитель, телевізійний проповідник і політичний активіст, який став відомим як особистий духовний радник президента США Дональда Трампа.

Він є співзасновником і головою християнської організації NOW Network, що транслює релігійні програми, та активно підтримує консервативні політичні ініціативи. Бернс відкрито виступає за республіканські цінності, підкреслюючи роль релігії у формуванні політики США.

Як один із провідних прихильників Трампа серед релігійних лідерів, Марк Бернс неодноразово брав участь у передвиборчих кампаніях та громадських заходах, де просував його політику. Він також відомий своєю активною позицією щодо міжнародних питань, зокрема підтримкою Ізраїлю та України.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп поспілкувався з журналістами на борту свого літака Air Force One. Там його запитали про переговори щодо припинення вогню між Україною та РФ, третій термін, тарифи та Іран.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.