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До Києва йдуть перші заморозки: названа дата

Понеділок 14 жовтня 2024 19:01
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До Києва йдуть перші заморозки: названа дата Фото: погода у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ніна Єланська

Мешканців Києва попередили про наближення сильних заморозків вже наприкінці цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі з 17 по 19 жовтня в столиці очікується зниження температури до 0-2° як у повітрі, так і на ґрунті. На ці дні у столиці буде встановлено І рівень небезпечності - жовтий.

Вночі по області у цей період також очікуються сильні заморозки 0-5° та, відповідно, ІІ рівень небезпечності, який ще називають помаранчевим.

Нагадаємо, що метеорологічна осінь у Києві розпочалася із запізненням на два тижні, а саме - 30 жовтня. Це могло бути пов'язано із теплим літом.

Погода у жовтні в Україні

Жовтень прогнозується теплішим, ніж зазвичай. Температури поступово знижуватимуться, особливо в другій половині місяця.

Вночі можливі заморозки, особливо на півночі та заході країни.

Також очікуються дощі, інколи сильні, особливо в західних та центральних областях. Вітри переважно західного та північно-західного напрямку. Наприкінці місяця можуть бути заморозки на ґрунті та в повітрі.

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години очікуються заморозки.

Детальніше про погоду в Україні на цей робочий тиждень можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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