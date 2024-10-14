На Україну насуваються заморозки: в яких регіонах погода зіпсується у найближчі дні

В найближчі ночі в Україні очікуються перші відчутні заморозки. Не буде виключенням, зокрема, Київ і область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко, прогнози обласних "Укргідрометцентрів".

Зокрема, синоптики вже встигли попередити про погіршення погоди в кількох областях. При цьому, заморозки в окремих регіонах ймовірні вже вночі 15 жовтня. А саме:

"17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки!" - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Жовтень в Україні

Жовтень - другий місяць осені, тому чекати від нього високих температур зазвичай не доводиться. Але в 2024 році синоптики прогнозували погоду для жовтня тепліше, ніж звичайно.

І справді, ще минулого тижня вдень повітря прогрівалося до +20 градусів. Ймовірно, цьому сприяв досить теплий вересень та спекотний серпень, оскільки метеорологічну осінь в Україні зафіксували лише 30 вересня.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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