Метеорологічна осінь прийшла у Київ із запізненням на два тижні
Із запізненням на два тижні, однак все ж таки у Києві розпочалася метеорологічна осінь. Вчені зазначили, що цьогоріч дата її початку припала на 30 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію ім. Б. Срезневського.
Цьогоріч метеорологічна осінь розпочалась на два тижні пізніше за кліматичну норму. Повідомляється, що вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
Відомо, що найраніше вона завітала до Києва у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше -- 15 жовтня у 2020 році.
Вчені зазначили, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 18 травня, офіційно закінчилось 29 вересня і загалом тривало 135 днів. Повідомляється, що найдовшим воно було у 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів.
Нещодавно стало відомо, що у Києві визначилися із датою старту опалювального сезону. Спочатку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.
Нагадаємо, що опалення у житлових будинках вмикають тоді, коли середньодобова температура буде опускатися до +8 градусів 3 доби поспіль.
РБК-Україна повідомляло про те, коли опалювальний сезон планують розпочати в різних містах України.
Нагадаємо, що цими вихідними в Україні буде зберігатися тенденція до похолодання. Очікуються зливи з грозами та перші заморозки. Зокрема у Києві та в області вихідні почнуться зі значних дощів вночі, які триватимуть і вдень хоча, вже в помірній кількості. Очікується різке зниження температури та опади.
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