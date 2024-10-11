Метеорологічна осінь прийшла у Київ із запізненням на два тижні

Із запізненням на два тижні, однак все ж таки у Києві розпочалася метеорологічна осінь. Вчені зазначили, що цьогоріч дата її початку припала на 30 вересня.

Цьогоріч метеорологічна осінь розпочалась на два тижні пізніше за кліматичну норму. Повідомляється, що вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.

Відомо, що найраніше вона завітала до Києва у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше -- 15 жовтня у 2020 році.

Вчені зазначили, що цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 18 травня, офіційно закінчилось 29 вересня і загалом тривало 135 днів. Повідомляється, що найдовшим воно було у 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів.

Нещодавно стало відомо, що у Києві визначилися із датою старту опалювального сезону. Спочатку розпочнеться обігрів лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Нагадаємо, що опалення у житлових будинках вмикають тоді, коли середньодобова температура буде опускатися до +8 градусів 3 доби поспіль.

РБК-Україна повідомляло про те, коли опалювальний сезон планують розпочати в різних містах України.