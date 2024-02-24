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В Киев ночью прибыли три западных лидера

Суббота 24 февраля 2024 08:40
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В Киев ночью прибыли три западных лидера Фото: Джастин Трюдо, премьер-министр Канады (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в Киев, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, с визитом прибыли еще трое лидеров стран запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России, в Киев также прибыли:

  • Джорджия Мелони, премьер-министра Италии;
  • Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;
  • Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Reuters, со ссылкой на итальянское правительство, добавляет, что лидеры западных стран прибыли в Киев ночью из Польши.

Следует также добавить, что вчера, 23 февраля, с визитом в Украину прибыли:

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидаются много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также нечто особенное - пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопрос будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

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