Для Києва визначили графіки відключень світла на 4 грудня

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах України.

Зокрема, сьогодні, 3 грудня, вранці Міністерство енергетики України повідомило, що вночі окупанти вдарили по енергооб'єктах у чотирьох областях.

Унаслідок таких атак без світла залишилися понад 17,5 тисяч споживачів у Харківській області, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також споживачі в Херсонській області.

При цьому в Одеській області під час удару було поранено одного енергетика. Його доставили в лікарню.