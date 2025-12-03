UA

Економіка Авто Tech

Для Києва визначили графіки відключень світла на 4 грудня

Фото: у Києві відключатимуть світло 4 грудня (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 4 грудня, побутовим споживачам обмежуватимуть електропостачання за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

За інформацією компанії, у четвер, 4 грудня, світло планують відключати так:

  • черга 1.1 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
  • черга 1.2 - без світла з 09:30 до 13:00;
  • черга 2.1 - без світла з 09:30 до 13:00 і з 20:00 до 23:00;
  • черга 2.2 - без світла з 09:30 до 13:00 та з 20:00 до 23:00;
  • черга 3.1 - без світла з 13:00 до 16:30;
  • черга 3.2 - без світла з 13:00 до 16:30;
  • черга 4.1 - без світла з 13:00 до 16:30;
  • черга 4.2 - без світла з 13:00 до 16:30;
  • черга 5.1 - без світла з 08:00 до 09:30 і з 16:30 до 20:00;
  • черга 5.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • черга 6.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 20:00;
  • черга 6.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:30 до 21:00.
 

Фото: у Києві 4 грудня відключатимуть світло (t.me/dtek_ua)

Раніше "Укренерго" попередило про те, що в Україні 4 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 0,5 до 3 черг.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати ударів по енергетичних об'єктах України.

Зокрема, сьогодні, 3 грудня, вранці Міністерство енергетики України повідомило, що вночі окупанти вдарили по енергооб'єктах у чотирьох областях.

Унаслідок таких атак без світла залишилися понад 17,5 тисяч споживачів у Харківській області, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській і Запорізькій областях, а також споживачі в Херсонській області.

При цьому в Одеській області під час удару було поранено одного енергетика. Його доставили в лікарню.

