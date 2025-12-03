Для Киева определили графики отключений света на 4 декабря

Отключения света в Украине

Напомним, российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины.

В частности, сегодня, 3 декабря, утром Министерство энергетики Украины сообщило, что ночью оккупанты ударили по энергообъектам в четырех областях.

В результате таких атак без света остались более 17,5 тысяч потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области.

При этом в Одесской области во время удара был ранен один энергетик. Его доставили в больницу.