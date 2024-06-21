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До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США

Фото: Джон Басс, заступник держсекретаря США й Бріджит Брінк, посол США в України (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 21 червня, до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки (США) з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджит Брінк.

Як розповіла Брінк, під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами. 

Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку США в її боротьбі з російською агресією. 

Допомога США Україні 

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Штати є одним з головних союзників Києва. Вашингтон надає Україні не лише гуманітарну й фінансову підтримку, але й військову. Як приклад, на початку червня голова Білого дому Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги, який включає ракети, боєприпаси для HIMARS, гаубиці, бронетранспортери й не тільки. 

Ба більше, нещодавно Штати заявили про виділення 1,5 млрд доларів Україні, які будуть направлені на енергетичний сектор та гуманітарні потреби.

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