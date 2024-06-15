США виділяють Україні 1,5 млрд доларів на енергетику та гуманітарну допомогу

США виділяють 1,5 млрд доларів на допомогу Україні. Кошти будуть направлені на енергетичний сектор та гуманітарні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Про виділення пакета допомоги оголосила віце-президент США Камала Гарріс на саміту миру у Швейцарії.

Зазначені 1,5 млрд доларів включають 500 млн у вигляді нового фінансування енергетичної допомоги та перенаправлення раніше оголошених 324 млн на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури та інші потреби в Україні.

Крім того, віце-президент США оголосила про надання понад 379 млн доларів гуманітарної допомоги від держави та USAID для вирішення нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та громад, які постраждали від жорстокої війни Росії проти українського народу.

Гарріс також заявила, що, співпрацюючи з Конгресом, Державний департамент планує надати додаткові 300 млн доларів на підтримку цивільної безпеки України для закупівлі рятувального обладнання для українських прикордонників і правоохоронних органів.