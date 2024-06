В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США

Как рассказала Бринк, во время визита Басс должен встретиться с украинскими чиновниками, а также с другими партнерами.

Целью его поездки является подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны США в борьбе с российской агрессией.

Большое ожидание @UnderSecStateP back to Kyiv to meet s Government of Ukraine counterparts and other partners to reiterate our unwavering commitment to Ukraine in its fight against Russia's illegal aggression. pic.twitter.com/Ih5x49tINA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 21, 2024