До Києва з візитом прибув заступник держсекретаря США

Сьогодні, 21 червня, до Києва прибув заступник державного секретаря Сполучних Штатів Америки (США) з політичних питань Джон Басс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт посла США в Україні Бріджит Брінк.

Як розповіла Брінк, під час візиту Басс повинен зустрітись з українськими урядовцями, а також іншими партнерами.

Метою його поїздки є підтвердження непохитної підтримки України з боку США в її боротьбі з російською агресією.

Great to welcome @UnderSecStateP back to Kyiv to meet with Government of Ukraine counterparts and other partners to reiterate our unwavering commitment to Ukraine in its fight against Russia’s illegal aggression. pic.twitter.com/Ih5x49tINA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 21, 2024

Допомога США Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Штати є одним з головних союзників Києва. Вашингтон надає Україні не лише гуманітарну й фінансову підтримку, але й військову. Як приклад, на початку червня голова Білого дому Джо Байден оголосив про виділення нового пакету допомоги, який включає ракети, боєприпаси для HIMARS, гаубиці, бронетранспортери й не тільки.

Ба більше, нещодавно Штати заявили про виділення 1,5 млрд доларів Україні, які будуть направлені на енергетичний сектор та гуманітарні потреби.