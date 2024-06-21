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В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США

Пятница 21 июня 2024 13:46
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В Киев с визитом прибыл заместитель госсекретаря США Фото: Джон Басс, заместитель госсекретаря США и Бриджит Бринк, посол США в Украине (x.com/USAmbKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 21 июня, в Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) по политическим вопросам Джон Басс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт посла США в Украине Бриджит Бринк.

Как рассказала Бринк, во время визита Басс должен встретиться с украинскими чиновниками, а также с другими партнерами.

Целью его поездки является подтверждение непоколебимой поддержки Украины со стороны США в борьбе с российской агрессией.

Помощь США Украине

С начала полномасштабного вторжения России Штаты являются одним из главных союзников Киева. Вашингтон оказывает Украине не только гуманитарную и финансовую поддержку, но и военную. Как пример, в начале июня глава Белого дома Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи, включающего ракеты, боеприпасы для HIMARS, гаубицы, бронетранспортеры и не только.

Более того, недавно Штаты заявили о выделении 1,5 млрд долларов Украине, которые будут направлены на энергетический сектор и гуманитарные нужды.

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