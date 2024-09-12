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До Києва з візитом прибув президент Естонії

Четвер 12 вересня 2024 11:44
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До Києва з візитом прибув президент Естонії Фото: Алар Каріс, президент Естонії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 12 вересня, до Києва з візитом прибув естонський лідер Алар Каріс. Президент анонсував ряд зустрічей, а також дискусій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Естонії.

"Прибув до великого міста Київ. З нетерпінням чекаю на всі зустрічі та дискусії", - написав він.

Фото: Алар Каріс, президент Естонії (x.com/AlarKaris)

Варто додати, що візит президента Естонії до України не анонсувався перед цим.

Допомога Естонії Україні

Естонія продовжує надавати підтримку Україні у її протистоянні з російською агресією. Країна не лише відправляє гуманітарну, військову та фінансову допомогу, але й приймає українських біженців, а також виступає на захист інтересів України на міжнародному рівні.

У червні поточного року Україна та Естонія підписала гарантії безпеки. Зокрема посол Естонії Аннелі Кольк стверджувала, що її країна готова розглянути можливість відправки своїх військових.

В серпні Таллінн передав нашій країні нову партію гуманітарної допомоги, до якої увійшли 5 укомплектованих автомобілів швидкої допомоги, а також необхідне медичне обладнання.

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