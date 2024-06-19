Естонія готова обговорювати відправку військ до України, - посол

Уряд Естонії готовий обговорювати відправку своїх військових в Україну. Для Таллінна це на "червона лінія".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Естонії в Україні Аннелі Кольк.

Посол додала, що Естонія готувала українських інструкторів у країні.

"Ми сказали, що готові це обговорювати. Для нас це не червона лінія. Ми сподіваємося на спільну позицію НАТО або Європейського союзу, і наші лідери, я маю на увазі, особливо Міністерство оборони, вони це обговорюють, і нещодавно вони сказали, що для нас немає нічого неможливого", - заявила вона.

Ініціатива Макрона

На початку року президент Франції Еммануель Макрон не відкинув відправлення західних військ на Україну. Нещодавно Париж оголосив про готовність направити в Україну військових інструкторів.

Макрон заявляв, що Франція хоче створити коаліцію для підготовки військ на території України.

За повідомленнями ЗМІ, Париж звернулася з відповідною пропозицією до країн Балтії, Польщі, Данії, Швеції, Великобританії, Нідерландів та Сполучених Штатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.