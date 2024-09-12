В Киев с визитом прибыл президент Эстонии

Сегодня, 12 сентября, в Киев с визитом прибыл эстонский лидер Алар Карис. Президент анонсировал ряд встреч и дискуссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Эстонии.

"Прибыл в большой город Киев. С нетерпением жду всех встреч и дискуссий", - написал он.

Фото: Алар Карис, президент Эстонии (x.com/AlarKaris)

Следует добавить, что визит президента Эстонии в Украину не анонсировался перед этим.

Помощь Эстонии Украине

Эстония продолжает оказывать поддержку Украине в ее противостоянии с российской агрессией. Страна не только отправляет гуманитарную, военную и финансовую помощь, но и принимает украинских беженцев, а также выступает в защиту интересов Украины на международном уровне.

В июне текущего года Украина и Эстония подписала гарантии безопасности. В частности посол Эстонии Аннели Кольк утверждала, что ее страна готова рассмотреть возможность отправки своих военных.

В августе Таллинн передал нашей стране новую партию гуманитарной помощи, в которую вошли 5 укомплектованных автомобилей скорой помощи, а также необходимое медицинское оборудование.