ua en ru
Чт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киев с визитом прибыл президент Эстонии

Четверг 12 сентября 2024 11:44
UA EN RU
В Киев с визитом прибыл президент Эстонии Фото: Алар Карис, президент Эстонии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 сентября, в Киев с визитом прибыл эстонский лидер Алар Карис. Президент анонсировал ряд встреч и дискуссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Эстонии.

"Прибыл в большой город Киев. С нетерпением жду всех встреч и дискуссий", - написал он.

Фото: Алар Карис, президент Эстонии (x.com/AlarKaris)

Следует добавить, что визит президента Эстонии в Украину не анонсировался перед этим.

Помощь Эстонии Украине

Эстония продолжает оказывать поддержку Украине в ее противостоянии с российской агрессией. Страна не только отправляет гуманитарную, военную и финансовую помощь, но и принимает украинских беженцев, а также выступает в защиту интересов Украины на международном уровне.

В июне текущего года Украина и Эстония подписала гарантии безопасности. В частности посол Эстонии Аннели Кольк утверждала, что ее страна готова рассмотреть возможность отправки своих военных.

В августе Таллинн передал нашей стране новую партию гуманитарной помощи, в которую вошли 5 укомплектованных автомобилей скорой помощи, а также необходимое медицинское оборудование.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония
NEWS
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
Обстрел Конотопа: количество пострадавших возросло, фото последствий атаки РФ
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США